中国要求军队高官“先审后提、先审后离”

路透北京9月24日 - 新华社周二报道称，中央军委日前下发《关于加强和改进军队领导干部经济责任审计工作的意见》，要求军队队列单位和机关部门领导干部、军队事业单位和保障性企业负责人，以及负责专项经济工作的领导干部，应当依法接受审计监督。

根据《意见》，重点审计内容包括领导干部“个人住房、用车、公勤人员使用情况”等。

报道称，《意见》的目的是强化领导干部管理监督、促进作风建设和反腐倡廉建设。

中国国家主席习近平称腐败威胁关系到中国共产党的存亡，强调反腐败要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

《意见》要求积极推行先审后提、先审后离制度，对拟列入后备的或列入后备拟提升的团职以上领导干部，优先安排审计；对即将达到平时任职最高年龄或最高年限的领导干部，拟调整交流或转业复员的领导干部，在离任前应安排审计。（完）

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