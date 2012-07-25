中国邀外媒参观军事基地 展示直升机精锐部队

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透中国北京通州7月24日电（记者 Ben Blanchard）---中国周二向外国媒体展示了一支直升机精锐部队。这是中方为缓和外界对中国军力增长担忧的最新行动。
中国每年都组织媒体参观军事基地，希望借此缓和上述担忧，并回应外界对其缺乏透明度的抨击。但中方军官不会回答任何有争议的问题。
中国国防部周末宣布将组建三沙警备区，但陪同记者参观北京通州基地的负责人却回避谈论这一话题。
陆军航空兵第四直升机团团长张治林告诉记者：“我们军队的宗旨是保卫和平。我们开展的都是常规训练，与我们一直以来的做法没有两样。”
当被问及他及战友是否会被派驻南中国海时，张治林的回答很简单：“我们的驻扎由上级决定。”
张治林所在部队配有哈尔滨飞机公司制造的直-9武装直升机和型号较老 的俄制米-17运输直升机。该团还负责将返回地球的中国航天员接到基地。
外国专家普遍认为，中国的公共预算未真实反映该国在军事现代化上的投入，美国反复呼吁中国公开其意图。
中国国防部发言人耿雁生在基地停机坪上对记者称，“你们真的认为我们不透明吗？事实上我们非常透明。”
“这是我们第五次组织此类活动，而且活动会继续办下去。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。