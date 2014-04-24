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时事要闻 | 2014年 4月 24日 星期四 18:55 BJT

中国将继续在有关区域开展军事活动

路透北京4月24日 - 中国国防部周四称，将继续在有关区域开展军事活动；此前几天日本宣布将在与那国岛建立新的雷达基地。

“我们密切关注日方有关军事动向，”国防部发言人杨宇军称。

“中国军队将继续在有关区域开展战备巡逻和军事演训等活动。”（完）

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