中国修订法律 加强对军事设施保护

路透北京7月2日 - 中国官媒周三报导称，中国军事禁区安全控制范围内违规修建高层建筑，令中国军事基地的安全受到威胁，有的还在军事禁区安全控制范围内修建别墅会所，还有的以旅游观光为掩护对敏感地区进行窥探。

《中国日报》援引高级军官的话报导称，中国共有各级军事设施保护委员会4800多个，但能够经常性开展工作的并不多。

中国军方官员宋心辉表示，一些国家和地区以与中国开展经济合作、经商办企业、旅游观光等为掩护，近距离观察、窥探中国军事设施和部队行动。

报导还援引《解放军报》的报导称，海南某舰艇基地军事禁区安全控制范围内，地方政府违规招商引资，建设了多栋涉外别墅会所。

《中国日报》称，空军基地也因净空环境严重恶化，影响到安全飞行。

单绍立表示：“据不完全统计，1995年以来，全军在用机场有半数以上净空环境遭到人为破坏，净空范围超高建筑物达1000多处，因净空原因导致的飞行事故近百起，有的机场已不能保障军机正常飞行，十几个机场被迫关闭、搬迁。”

报导称，中国政府希望通过强化保护军事设施的法律来解决这些问题。（完）

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