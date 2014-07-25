中国过半军用机场净空遭破坏--报导

路透北京7月25日 - 《人民日报》网站文章周五称，在过去的近20年中，中国50%以上的军用机场净空环境遭到了人为破坏，已经导致飞行事故近百起，10多个军用机场被迫关闭或搬迁。

报导称，改革开放后，随着城市规模不断扩大，相当一部分军用机场和新城区、开发区等城市环境相连相融，军用机场的净空环境呈持续恶化的趋势。

报导援引解放军总参谋部主管军事设施保护的部门称，由于军用飞机作战训练的特殊需求，军机起降对军用机场的净空环境提出了更高更多要求。

报导指出，来自总参谋部的统计显示，目前全军在用的军用机场周边净空范围内，超高建筑多达1,000多处，最严重的超高了300多米；有的建筑刚好修建在军机起降的航路上，存在重大安全隐患。

6月，中国通过关于修改《中华人民共和国军事设施保护法》的决定，以加强对军事基地的保护。（完）

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