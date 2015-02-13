（修正）中国未来数年拟举行多次阅兵--消息

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路透北京2月13日（记者 林洸耀/白宾） - 消息人士称，中国军队正为9月大阅兵进行排练，届时预计会有中国自主研发的新式武器亮相。

中国当局认为安倍晋三领导下的日本日益咄咄逼人，在此背景下，中国未来几年拟举行多达四次阅兵。

一位接近中国领导层的消息人士及一位与军方有关联的消息人士对路透称，这些阅兵活动还旨在展示领导人习近平对军队的完全掌控。

习近平是中央军委主席，他将在阅兵式上检阅部队，预计阅兵活动将在全国播放。

前述接近中国领导层的消息人士表示，习近平担任领导人期间，阅兵将成为“新常态”。

中国举行阅兵的频率将打破近年来的传统。中国前领导人江泽民和胡锦涛在任期间，仅分别在1999年和2009年国庆举行过阅兵。

中国将在今年9月3日举行阅兵，纪念二战结束70周年。这将是习近平担任中共中央总书记、中央军委主席和国家主席以来举行的首次阅兵。

前述要求匿名的消息人士称，参加阅兵的部队已在北京郊区秘密演练。

消息人士不了解将亮相阅兵式的新式武器详细情况，但中国在发展高科技武器项目，包括反卫星导弹、反航母导弹和隐形战机等。

接近中国领导层的消息人士称，今年9月的阅兵将由新上任的北京军区司令员宋普选负责。

消息人士透露，中国还会在2019年10月1日举行阅兵，庆祝建国70周年。此外，中国还考虑在2017年8月1日举行阅兵，庆祝建军90周年；以及在2021年7月1日举行阅兵，庆祝建党100周年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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