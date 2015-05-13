中国研发短距起飞垂直降落飞机 打造两栖能力

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月13日 - 《中国日报》周三报导称，中国研究人员在研发短距起飞垂直降落的飞机（STOVL）上更进一步；外界认为这对中国打造两栖能力至关重要，不过仍存在技术障碍。
该报援引专家的报导称，该型固定翼飞机部件的研发取得进展。专家称这类飞机可被部署在辽宁舰航母和其他舰艇上。
海军和行业专家对《中国日报》称，中国致力于打造执行两栖任务的能力。
海军军事学术研究所研究员张军社对《中国日报》称，海军可以在两栖攻击舰上部署直升机和短距起飞垂直降落的飞机，直升机用于执行反潜任务，短距起飞垂直降落的飞机执行中远距离空中防御和空对地打击任务。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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