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时事要闻 | 2015年 5月 22日 星期五 09:54 BJT

中国空军战略轰炸机飞越宫古海峡开展远海训练

路透北京5月21日 - 中国国防部称，中国空军航空兵周四首次飞越宫古海峡赴西太平洋开展远海训练。

中国国防部在网站声明中称，这次为期一天的训练旨在提升空军航空兵部队远海机动作战能力。

“（这）是年度训练计划内的例行性安排，符合相关国际法和国际实践，不针对任何特定国家、地区和目标，”中国空军新闻发言人申进科在声明中表示。

日本防卫省称，日本紧急出动战机追踪飞越上述水域的两架中国轰6K战略轰炸机，但日本领空未受到侵犯。

日本每年紧急出动超过900架次战机。

中国官方媒体称，中国空军已经越来越多地开展远海训练。

中国海军通常利用宫古海峡，后者是中国海军从东海进入太平洋的战略要道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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