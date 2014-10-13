中国军方着力纠治训练与实战不符问题

路透上海10月12日 - 《解放军报》周日报导称，解放军总参军训部近日向各军区、各军兵种发出通报，就当前部队军事训练存在的主要问题列出清单，要求各单位认真纠治克服训练中与实战不符的问题。

报导称，据总参军训部领导介绍，一年来，各级军事训练实战化的氛围越来越浓，但通过高强度高难度的演练检验、中外联演联训和深入细致的军事训练监察等，还发现诸多与实战不符的问题。

“这些问题反映了我军战斗力建设的短板弱项，如不及时纠治，势必会影响和制约我军能打仗、打胜仗能力的进一步提升。”

报导称，通报直指训练中种种弊端陋习，列出了6个方面40个具体表现，既有训练对象、方法、手段问题，也有训练标准和作风方面问题。

报导还称，通报为部队检讨反思、对症下药治好训练“和平病”提供了参照，有利于部队盯着短板抓训练，在问题倒逼中学会打仗。（完）

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