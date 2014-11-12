中国新一代隐形战机“歼31”亮相珠海航展

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透珠海/北京11月11日（记者 方燕/Megha Rajagopalan） - 中国新一代隐形战机“歼31”周二在珠海航展亮相，以展示中国在这方面的实力。
中国希望“歼31”在国际市场与美国同类战机竞争。“歼31”由中国航空工业集团公司(Avic)研制。
路透目击者称，配有双发动机的“歼31”在珠海航展亮相。
“歼31”进行了飞行表演，但之后并未被展出，航展上展出的是实体模型版本。
Avic发言人拒绝对针对“歼31”订单的情况置评。
据中国军事观察员及官媒报导，中国希望“歼31”在国际市场与美国“F-35”隐形战机竞争。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。