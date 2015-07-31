原中央军委副主席郭伯雄涉严重受贿移送司法机关处理--新华

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透上海7月31日 - 据新华社周四晚间报导，中国中共中央政治局会议决定给予原中央军委副主席郭伯雄开除党籍处分，对其涉嫌严重受贿犯罪问题及线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。
4月9日，中共中央决定对郭伯雄进行组织调查。经查，郭伯雄利用职务便利，为他人谋取职务晋升等方面利益，直接或通过家人收受贿赂，严重违反党的纪律，涉嫌受贿犯罪，情节严重，影响恶劣。
政治局会议认为，全党全军必须充分认清当前党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。任何人不论权力大小、职务高低，只要触犯党纪国法，都要严肃查处，绝不姑息，绝不手软。
郭伯雄曾在2002年11月至2012年11月担任中共中央政治局委员和中共中央军事委员会副主席。
十八大以来中国保持高压反腐，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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