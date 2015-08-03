中国在9月3日阅兵当日对北京两机场实施空中管控措施

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海8月1日 - 新华社周六援引中国民用航空局报导称，中国民航空中交通管理部门将在9月3日对首都机场、南苑机场实施空中管制措施。中国将在9月3日举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动。
根据中国民用航空局，9月3日9:30－12:30（北京时间）之间北京首都机场和南苑机场将关闭。
报导称，据悉，许多航空公司已将在9月3日上午三小时期间在北京起降的航班取消。
报导还称，8月22日至9月4日，一切单位、组织及个人利用轻型直升机、滑翔机、三角翼、动力伞、热气球、航空或航天模型等航空器进行体育飞行活动全面禁飞。（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。