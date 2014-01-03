中国军队将设联合作战指挥机构--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月3日 - 《中国日报》周五援引中国国防部报道称，中国军队将设立联合作战指挥机构，以提高军队之间的协调能力。

中国一直都在快速升级军事装备，但军事分析人士认为，整合复杂的、分散的军事单位，是中国方面面临的重大挑战之一。

《中国日报》援引国防部对该报的评论称，中国军队将适时深化联合作战指挥体制改革，并且已经启动了试点项目。

中国目前有七大军区，传统上都以陆军为重点，但中国的安全利益正在发生着改变，凸显了大力发展空军和海军的必要性。

中国与日本因钓鱼岛争端陷入日益加剧的对峙，而且日本政府似乎还准备增加军费开支，调整名义上的和平主义立场，从而在中日相互包围之际变得更加强大。

中国和越南及菲律宾也有类似争端。（完）