中国军队将设联合作战指挥机构--报道

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月3日 - 《中国日报》周五援引中国国防部报道称，中国军队将设立联合作战指挥机构，以提高军队之间的协调能力。
中国一直都在快速升级军事装备，但军事分析人士认为，整合复杂的、分散的军事单位，是中国方面面临的重大挑战之一。
《中国日报》援引国防部对该报的评论称，中国军队将适时深化联合作战指挥体制改革，并且已经启动了试点项目。
中国目前有七大军区，传统上都以陆军为重点，但中国的安全利益正在发生着改变，凸显了大力发展空军和海军的必要性。
中国与日本因钓鱼岛争端陷入日益加剧的对峙，而且日本政府似乎还准备增加军费开支，调整名义上的和平主义立场，从而在中日相互包围之际变得更加强大。
中国和越南及菲律宾也有类似争端。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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