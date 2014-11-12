中国新一代隐形战机“歼31”亮相珠海航展

(本文由路透中文网编译提供)

路透珠海/北京11月11日 - 中国新一代隐形战机“歼31”周二在珠海航展亮相，以展示中国在这方面的实力。

中国希望“歼31”在国际市场与美国同类战机竞争。“歼31”由中国航空工业集团公司(Avic)研制。

路透目击者称，配有双发动机的“歼31”在珠海航展亮相。

“歼31”进行了飞行表演，但之后并未被展出，航展上展出的是实体模型版本。

Avic发言人拒绝对针对“歼31”订单的情况置评。

据中国军事观察员及官媒报道，中国希望“歼31”在国际市场与美国“F-35”隐形战机竞争。(完)