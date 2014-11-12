中国新一代隐形战机“歼31”亮相珠海航展

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透珠海/北京11月11日 - 中国新一代隐形战机“歼31”周二在珠海航展亮相，以展示中国在这方面的实力。
中国希望“歼31”在国际市场与美国同类战机竞争。“歼31”由中国航空工业集团公司(Avic)研制。
路透目击者称，配有双发动机的“歼31”在珠海航展亮相。
“歼31”进行了飞行表演，但之后并未被展出，航展上展出的是实体模型版本。
Avic发言人拒绝对针对“歼31”订单的情况置评。
据中国军事观察员及官媒报道，中国希望“歼31”在国际市场与美国“F-35”隐形战机竞争。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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