中国在9月3日阅兵当日对北京两机场实施空中管控措施

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月1日 - 新华社周六援引中国民用航空局报导称，中国民航空中交通管理部门将在9月3日对首都机场、南苑机场实施空中管制措施。中国将在9月3日举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动。
根据中国民用航空局，9月3日9:30－12:30（北京时间）之间北京首都机场和南苑机场将关闭。
报导称，据悉，许多航空公司已将在9月3日上午三小时期间在北京起降的航班取消。
报导还称，8月22日至9月4日，一切单位、组织及个人利用轻型直升机、滑翔机、三角翼、动力伞、热气球、航空或航天模型等航空器进行体育飞行活动全面禁飞。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”