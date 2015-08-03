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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 10:32 BJT

中国在9月3日阅兵当日对北京两机场实施空中管控措施

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月1日 - 新华社周六援引中国民用航空局报导称，中国民航空中交通管理部门将在9月3日对首都机场、南苑机场实施空中管制措施。中国将在9月3日举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动。

根据中国民用航空局，9月3日9:30－12:30（北京时间）之间北京首都机场和南苑机场将关闭。

报导称，据悉，许多航空公司已将在9月3日上午三小时期间在北京起降的航班取消。

报导还称，8月22日至9月4日，一切单位、组织及个人利用轻型直升机、滑翔机、三角翼、动力伞、热气球、航空或航天模型等航空器进行体育飞行活动全面禁飞。（完）

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