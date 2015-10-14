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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 17:29 BJT

专家称中国空军有能力进行远程精确打击--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月14日 - 《中国日报》周三援引中国空军专家称，中国空军有能力进行远程精确打击。

中国近几个月在太平洋上举行了多次远程空中和海上演习，轰-6K轰炸机参与了其中部分演习。

《中国日报》援引中国人民解放军空军专家傅前哨称，轰-6K轰炸机现在可以搭载和发射反舰导弹和巡航导弹。

傅前哨称，过去中国的轰炸机只能空投炸弹，所以无法执行精确打击。

但是轰-6K轰炸机改变了这种状况。

傅前哨称，轰-6K轰炸机可以在一次任务中对地面或海上的多个目标进行打击，并称这种能力已在近期举行的深海演习中得到了验证。

分析家们密切关注轰-6K轰炸机，因其是中国首架“战略轰炸机”。

《中国日报》没有提到轰-6K轰炸机潜在的目标。

美国国防部之前在报告中称，轰-6K轰炸机将增强中国人民解放军的远程空中打击能力。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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