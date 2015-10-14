专家称中国空军有能力进行远程精确打击--媒体

中国近几个月在太平洋上举行了多次远程空中和海上演习，轰-6K轰炸机参与了其中部分演习。

傅前哨称，轰-6K轰炸机可以在一次任务中对地面或海上的多个目标进行打击，并称这种能力已在近期举行的深海演习中得到了验证。