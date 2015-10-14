专家称中国空军有能力进行远程精确打击--媒体

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月14日 - 《中国日报》周三援引中国空军专家称，中国空军有能力进行远程精确打击。
中国近几个月在太平洋上举行了多次远程空中和海上演习，轰-6K轰炸机参与了其中部分演习。
《中国日报》援引中国人民解放军空军专家傅前哨称，轰-6K轰炸机现在可以搭载和发射反舰导弹和巡航导弹。
傅前哨称，过去中国的轰炸机只能空投炸弹，所以无法执行精确打击。
但是轰-6K轰炸机改变了这种状况。
傅前哨称，轰-6K轰炸机可以在一次任务中对地面或海上的多个目标进行打击，并称这种能力已在近期举行的深海演习中得到了验证。
分析家们密切关注轰-6K轰炸机，因其是中国首架“战略轰炸机”。
《中国日报》没有提到轰-6K轰炸机潜在的目标。
美国国防部之前在报告中称，轰-6K轰炸机将增强中国人民解放军的远程空中打击能力。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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