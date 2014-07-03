中国修订法律 加强对军事设施保护

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月2日 - 中国官媒周三报道称，中国军事禁区安全控制范围内违规修建高层建筑，令中国军事基地的安全受到威胁，有的还在军事禁区安全控制范围内修建别墅会所，还有的以旅游观光为掩护对敏感地区进行窥探。
《中国日报》援引高级军官的话报道称，中国共有各级军事设施保护委员会4800多个，但能够经常性开展工作的并不多。
中国军方官员宋心辉表示，一些国家和地区以与中国开展经济合作、经商办企业、旅游观光等为掩护，近距离观察、窥探中国军事设施和部队行动。
报道还援引《解放军报》的报道称，海南某舰艇基地军事禁区安全控制范围内，地方政府违规招商引资，建设了多栋涉外别墅会所。
《中国日报》称，空军基地也因净空环境严重恶化，影响到安全飞行。
单绍立表示：“据不完全统计，1995年以来，全军在用机场有半数以上净空环境遭到人为破坏，净空范围超高建筑物达1000多处，因净空原因导致的飞行事故近百起，有的机场已不能保障军机正常飞行，十几个机场被迫关闭、搬迁。”
报道称，中国政府希望通过强化保护军事设施的法律来解决这些问题。（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。