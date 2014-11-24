青岛男子被间谍收买 偷拍军事基地

路透北京11月23日 - 中国中央电视台周六报导称，青岛男子曹某曾在航母基地附近拍照并发送给境外间谍人员，他已被检察机关批准逮捕。

据报导，曹某是青岛当地一家大型企业的员工，是在一名自称某军事杂志社“主编”的境外间谍授意下去军事基地拍照的，并因此获得过丰厚奖金。他还曾潜入某军用机场拍照并传给“主编”。