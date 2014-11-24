青岛男子被间谍收买，偷拍军事基地

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月23日 - 中国中央电视台周六报导称，青岛男子曹某曾在航母基地附近拍照并发送给境外间谍人员，他已被检察机关批准逮捕。
报导称，曹某目前正在等待法律的审判。
据报导，曹某是青岛当地一家大型企业的员工，是在一名自称某军事杂志社“主编”的境外间谍授意下去军事基地拍照的，并因此获得过丰厚奖金。他还曾潜入某军用机场拍照并传给“主编”。
报导援引国家安全部反间谍官员的话称，近年来像曹某这样的年轻网民在互联网上求职、交友过程中，被境外间谍情报机关拉拢、策反，接受指令搜集军事目标情报的犯罪活动数量不断增加。（完）
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。