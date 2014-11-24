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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 11:10 BJT

青岛男子被间谍收买，偷拍军事基地

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月23日 - 中国中央电视台周六报导称，青岛男子曹某曾在航母基地附近拍照并发送给境外间谍人员，他已被检察机关批准逮捕。

报导称，曹某目前正在等待法律的审判。

据报导，曹某是青岛当地一家大型企业的员工，是在一名自称某军事杂志社“主编”的境外间谍授意下去军事基地拍照的，并因此获得过丰厚奖金。他还曾潜入某军用机场拍照并传给“主编”。

报导援引国家安全部反间谍官员的话称，近年来像曹某这样的年轻网民在互联网上求职、交友过程中，被境外间谍情报机关拉拢、策反，接受指令搜集军事目标情报的犯罪活动数量不断增加。（完）
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