中国在东海举行海上维权演习

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京10月19日电---新华社报导称，中国海军东海舰队联合海监和渔政船只，19日进行了“东海协作-2012”军地联合海上维权演习，演练阻止外籍船只非法进入中国海域。
报导称，东海舰队和海监、渔政部门的11艘舰船、8架各型飞机和1,000余人参加这次演习，兵力出动规模是近几年最大的一次。
虽然报导没有提及中日钓鱼岛争端，但这次演习的目的似乎是向日本发出信号。
新华称该演习模拟的情景是“东海某海域，海监、渔政部门组成的海上维权力量正在进行专项维权巡航。巡航中，一些‘外籍船只’对中国执法船只进行阻挠干扰”。
报导称，“组织这次演习，既是对舰队部队与国家海上执法力量协同能力的全面锻炼，也是对舰队部队处置海上突发情况、保障国家海上执法力量维权的有力检验。”
根据日本防卫省网站的声明，日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）表示，不会对上述演习的性质和目的发表评论。
但森本敏对记者称：“不论他们（中方）做什麽，我们仍会对我国管辖的水域和领空保持警惕。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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