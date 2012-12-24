中国中央军委通知要求接待活动禁酒

规定要求切实改进接待工作，安排军委同志会议和调研等各项公务活动要严格执行接待工作规定，不得提高标准；相关单位不张贴悬挂标语口号，不插彩旗，不专门修建参观台，不组织官兵列队迎送，不铺设迎宾地毯，不专门摆放花草，不组织专场文艺演出，不安排宴请，不喝酒，不上高档菜肴，不送纪念品和土特产，不安排住地方宾馆，住招待所不增配高档生活用品。