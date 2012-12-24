中国中央军委通知要求接待活动禁酒

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京12月22日 - 中国官方媒体周六报导称，中央军委日前下发通知，印发《中央军委加强自身作风建设十项规定》。
规定要求切实改进接待工作，安排军委同志会议和调研等各项公务活动要严格执行接待工作规定，不得提高标准；相关单位不张贴悬挂标语口号，不插彩旗，不专门修建参观台，不组织官兵列队迎送，不铺设迎宾地毯，不专门摆放花草，不组织专场文艺演出，不安排宴请，不喝酒，不上高档菜肴，不送纪念品和土特产，不安排住地方宾馆，住招待所不增配高档生活用品。
规定要求，军委同志调研要统筹安排，减少批次。要大力改进会风，少开会、开短会、开解决问题的会，少讲话、讲短话、讲管用的话。要规范出访活动，根据军事外交工作需要合理安排出访。
规定要求改进警卫工作，减少扰民扰兵，严格控制使用警车。
规定还要求，军委同志要旗帜鲜明反对腐败，带头遵守廉洁自律各项规定，严格管好配偶、子女和身边工作人员。（完）
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。