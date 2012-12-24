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时事要闻 | 2012年 12月 24日 星期一 14:35 BJT

中国中央军委通知要求接待活动禁酒

路透北京12月22日 - 中国官方媒体周六报导称，中央军委日前下发通知，印发《中央军委加强自身作风建设十项规定》。

规定要求切实改进接待工作，安排军委同志会议和调研等各项公务活动要严格执行接待工作规定，不得提高标准；相关单位不张贴悬挂标语口号，不插彩旗，不专门修建参观台，不组织官兵列队迎送，不铺设迎宾地毯，不专门摆放花草，不组织专场文艺演出，不安排宴请，不喝酒，不上高档菜肴，不送纪念品和土特产，不安排住地方宾馆，住招待所不增配高档生活用品。

规定要求，军委同志调研要统筹安排，减少批次。要大力改进会风，少开会、开短会、开解决问题的会，少讲话、讲短话、讲管用的话。要规范出访活动，根据军事外交工作需要合理安排出访。

规定要求改进警卫工作，减少扰民扰兵，严格控制使用警车。

规定还要求，军委同志要旗帜鲜明反对腐败，带头遵守廉洁自律各项规定，严格管好配偶、子女和身边工作人员。（完）

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