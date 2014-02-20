中国军方加强房地产转让和工程建设管理

美国国会协商达成协议 将为联邦政府提供资金至9月底--报载
路透华盛顿4月30日 - 华盛顿邮报援引国会幕僚的话报道称，美国国会谈判代表已就支出达成一项两党协议，以使联邦政府直到9月30日本财年结束前仍有资金可支用。
路透北京2月20日 -中国军方周四称，将加强对工程建设和房地产转让的管理，以确保所有房地产转让帐务合理、公开透明。这是中国政府反腐行动的一部分。
《解放军报》在头版刊登了最新规定，要求房地产转让收入及时、足额上缴。
新规从3月1日起施行。新规要求使用房地产转让收入的建设单位必须在设计任务书获得批准后才能组织建设，不得超规模、超标准。
报道称：“审批程序必须公开透明、有效监督。实现科学决策、依法决策并有效预防腐败。”
报道并未提到新规具体如何执行，也没有提到军方存在的违规问题的规模。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。