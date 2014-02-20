中国军方加强房地产转让和工程建设管理

路透北京2月20日 -中国军方周四称，将加强对工程建设和房地产转让的管理，以确保所有房地产转让帐务合理、公开透明。这是中国政府反腐行动的一部分。

《解放军报》在头版刊登了最新规定，要求房地产转让收入及时、足额上缴。

新规从3月1日起施行。新规要求使用房地产转让收入的建设单位必须在设计任务书获得批准后才能组织建设，不得超规模、超标准。

报道称：“审批程序必须公开透明、有效监督。实现科学决策、依法决策并有效预防腐败。”

报道并未提到新规具体如何执行，也没有提到军方存在的违规问题的规模。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。