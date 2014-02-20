中国军方加强房地产转让和工程建设管理

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月20日 - 中国军方周四称，将加强对工程建设和房地产转让的管理，以确保所有房地产转让帐务合理、公开透明。这是中国政府反腐行动的一部分。
《解放军报》在头版刊登了最新规定，要求房地产转让收入及时、足额上缴。
新规从3月1日起施行。新规要求使用房地产转让收入的建设单位必须在设计任务书获得批准后才能组织建设，不得超规模、超标准。
报道称：“审批程序必须公开透明、有效监督。实现科学决策、依法决策并有效预防腐败。”
报道并未提到新规具体如何执行，也没有提到军方存在的违规问题的规模。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。