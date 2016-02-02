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时事要闻 | 2016年 2月 2日 星期二 08:59 BJT

中国人民解放军战区成立 习近平授予军旗并发布训令

路透北京2月1日 - 中国国防部称，中国人民解放军战区成立大会周一（2月1日）在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区授予军旗并发布训令。

习近平指出，战区担负着应对本战略方向安全威胁、维护和平、遏制战争、打赢战争的使命，对维护国家安全战略和军事战略全局具有举足轻重的作用。

习近平称：“各战区要毫不动摇听党指挥，坚持党对军队的绝对领导。”

根据中国国防部网站公告，中国国防部新闻发言人杨宇军在新闻发布会上被问及调整划设战区后，中国的国防政策和军事战略会不会发生变化问题时表示，中国始终奉行防御性国防政策，坚持积极防御军事战略方针，这是由中国的政治制度、发展战略、对外政策和历史文化传统决定的，不会改变。（完）

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