中国人民解放军战区成立 习近平授予军旗并发布训令

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京2月1日 - 中国国防部称，中国人民解放军战区成立大会周一（2月1日）在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区授予军旗并发布训令。
习近平指出，战区担负着应对本战略方向安全威胁、维护和平、遏制战争、打赢战争的使命，对维护国家安全战略和军事战略全局具有举足轻重的作用。
习近平称：“各战区要毫不动摇听党指挥，坚持党对军队的绝对领导。”
根据中国国防部网站公告，中国国防部新闻发言人杨宇军在新闻发布会上被问及调整划设战区后，中国的国防政策和军事战略会不会发生变化问题时表示，中国始终奉行防御性国防政策，坚持积极防御军事战略方针，这是由中国的政治制度、发展战略、对外政策和历史文化传统决定的，不会改变。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。