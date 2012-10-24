中国调整多名军方高层将领职务

路透北京10月23日电(记者 林洸耀)---中国周二调整了多名军队高层将领的职务。消息人士称，即将离任的空军司令员许其亮将升任中央军委副主席。

中国中央电视台报导称，现年63岁的马晓天将接替许其亮担任空军司令员。

马晓天是近年来军队中上镜率最高的将领，经常在海外论坛发言并牵头与美国国防部官员就建立两国互信进行对话。

报导未提及有关许其亮的职务安排。

但三名与中国领导人及中国人民解放军有关系的独立消息人士称，许其亮将获提名担任中央军委副主席。

在正式宣布任命前，中央政府通常不会就高层政治和人事变动置评。

许其亮的空军背景意味着他料将加大空军发展力度，包括发展中国自己的首款隐形战机。

许其亮是中央军委八名委员之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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