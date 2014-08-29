军工院所改制细则10月出台 多家上市公司料获资产注入--报载

路透上海8月29日 - 上海证券报周五援引中国军事科学院权威专家透露，军工科研院所改制细则将于10月出台，中航工业集团、中国兵器工业集团将作为本次改革的“主战场”，预计多达16家上市公司有望获注军工领域最核心的科研院所资产。

上述专家指出，军工科研院所资产是军工领域最优质的资产，但由于科研院所事业单位的属性，长期未注入上市公司，这也严重制约了各大军工集团资产证券化水平的提升。今年下半年，将对军工类科研院所按照统一分类的原则和标准进行分类工作，完成《军工股份制改造指导目录》修订，政策限制将进一步得到放宽。

"当前，各大军工集团的企业资产已大部分完成股份制改革，并注入上市公司。接下来，科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键。“他称。

上述专家表示，中航工业集团旗下全资子公司航电系统公司，旗下拥有雷电院、光电所、无线电所、飞控所和计算机所五所研究院，在专业化资源整合和提升的背景下，上述资产有望注入航电系统旗下中航电子(600372.SS)、中航光电(002179.SZ)等平台。

报导并援引公开信息称，中航工业集团旗下，中航电子体外资产利润是当前公司利润的三倍，中航机电的体外资产利润是其本身的一倍，且两家公司整体上市预期均较为明确。

中航工业集团官网则显示，其拥有由中国航空研究院和33个科研院所组成的高水平科研体系，旗下上市公司还包括中航科工(2357.HK)、中国航空工业国际(0232.HK)、哈飞股份(600038.SS)等多家。

而在中国兵器工业集团方面，报导称，集团已宣布推进无禁区改革，并印发《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》，提出军品科研管理体制改革、总部精简审批事项改革、混合所有制和骨干人员持股激励试点等措施。

另外兵器工业集团旗下的华锦股份(000059.SZ)、北化股份(002246.SZ)已公告，其相关股权腾挪已经开始。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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