中国一男子向境外间谍泄露军事机密 获刑10年

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月5日 - 中国官媒《人民日报》网站周一报导称，一名向境外间谍泄露军事文件及图片的人被判处10年徒刑。报导未指明具体的涉事国家。
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人民网报导称，该名李姓泄密人员是由境外间谍机构通过某知名社交平台勾结作案的。
此人泄露机密级军事秘密13份，秘密级军事秘密10份案件，被判处有期徒刑10年。
报导称，李某在南方沿海某城市打工，2011年5月一天，一个陌生的QQ号请求加他为好友。“女网友”热情体贴，从工作到生活，事事关心，渐渐成为了李某的“知心人”。一个月以后，“女网友”突然告诉李某，其实“她”是个男的，名字叫“飞哥”。“飞哥”抛出的金钱诱惑，让他偷偷地向国家图书馆订购了大量只有境内专业人员才能订购的军事类书刊。
李某受境外间谍“飞哥”指示，成为境外间谍情报机关的窃密工具，长期为其订购和提供境内内部军事刊物，并对重要军事基地进行长期定点定时观察。
报导指出，大量军事基地动态情况和军事装备的照片通过他的手流向境外，对国家军事安全造成严重威胁。 报导称，据不完全统计，2007年以来，“飞哥”利用“网上书店”、军事爱好者网站等网络渠道，在广东省策反运用12人，在全国范围内更有20多个省市40名境内人员被“飞哥”策反运用。（完）
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20