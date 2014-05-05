中国一男子向境外间谍泄露军事机密 获刑10年

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月5日 - 中国官媒《人民日报》网站周一报导称，一名向境外间谍泄露军事文件及图片的人被判处10年徒刑。报导未指明具体的涉事国家。

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人民网报导称，该名李姓泄密人员是由境外间谍机构通过某知名社交平台勾结作案的。

此人泄露机密级军事秘密13份，秘密级军事秘密10份案件，被判处有期徒刑10年。

报导称，李某在南方沿海某城市打工，2011年5月一天，一个陌生的QQ号请求加他为好友。“女网友”热情体贴，从工作到生活，事事关心，渐渐成为了李某的“知心人”。一个月以后，“女网友”突然告诉李某，其实“她”是个男的，名字叫“飞哥”。“飞哥”抛出的金钱诱惑，让他偷偷地向国家图书馆订购了大量只有境内专业人员才能订购的军事类书刊。

李某受境外间谍“飞哥”指示，成为境外间谍情报机关的窃密工具，长期为其订购和提供境内内部军事刊物，并对重要军事基地进行长期定点定时观察。