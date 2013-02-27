中国扩张海空补给工具规模 军力触角获得延伸

路透香港2月26日(记者 David Lague) - 中国正扩大长期以来被忽视的补给船和重型运输机的规模，以增强军事影响力，支持领土保卫任务的执行，并保卫中国的海外利益。

国防分析人士表示，相比高性能战斗机、远程导弹或战舰的稳步推出，这些供应补给工具不太可能引起类似的地区不安，但它们却是中国人民解放军三十年军力建设中的一个关键部分。

随着时间的推移，海空支持将使中国海军可抵达更远的区域，并提升人民解放军支援遥远战场军队的能力。

发布在中国军事网站和博客中的报道和照片显示，中国国有造船厂去年建成两艘2.3万吨级的903型补给船，更多订单还将陆续到来。

国防分析人士称，这两艘先进的补给船正进行海上试航，并将在今年晚些时候交付中国海军。

中国上个月还证实，国产重型军用运输机“运-20”已进行首次试飞。

官方电视台播出了“运-20”的起降画面。配备四引擎涡轮发动装置的“运-20”是中国国产最大的运输机。据官方媒体报道，由西安飞机工业集团制造的“运-20”最高载重量达66吨。

这些尚未交付的补给船和补给运输机是中国有意成为全球更强大军事力量的进一步佐证，与中国传统的扩大或保卫领土边界的安全重点相背离。

中国军事专家、美国海军战争学院教授李楠(音)表示：“他们正开始发展力量辐射能力，这是毫无疑问的。”

过去三十年军事开支的大幅增加，使中国打造出一支先进的海军。

中国海军目前拥有约80艘大型水面舰艇，包括首艘航母“辽宁号”。根据美国国防部对中国军力的评估，中国还拥有逾50艘潜水艇，约50艘登陆舰和80多艘导弹攻击舰。

但中国造船厂对补给和供应船只的生产远远落于战斗船只。

中国仅有五艘大型补给船，而面对的是中国舰队在南中国海和东海等巡逻和演习强度的不断增加。

相比之下，根据美国国防部数据，美国海军有34艘大型补给船，能够为大约140艘大型水面战舰提供支持。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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