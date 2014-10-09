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时事要闻 | 2014年 10月 9日 星期四 10:39 BJT

中国将进一步加强军队信息安全

路透北京10月8日 - 《解放军报》周三刊发的报导称，经中国中央军委主席习近平批准，中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》（以下简称《意见》），要求进一步加强军队信息安全工作。

《意见》指出，必须把信息安全工作作为军事斗争准备的保底工程。

《意见》提出，要强力推进国产自主化建设应用，夯实信息安全根基。

这凸显中国当局对互联网及网络安全的日益担忧。

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登披露美国政府监控项目后，网络安全已经成为全球关注的焦点。

外资科技企业在华亦面临销售大幅下滑的挑战。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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