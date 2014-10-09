中国将进一步加强军队信息安全

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京10月8日 - 《解放军报》周三刊发的报导称，经中国中央军委主席习近平批准，中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》（以下简称《意见》），要求进一步加强军队信息安全工作。
《意见》指出，必须把信息安全工作作为军事斗争准备的保底工程。
《意见》提出，要强力推进国产自主化建设应用，夯实信息安全根基。
这凸显中国当局对互联网及网络安全的日益担忧。
美国国家安全局承包商前雇员斯诺登披露美国政府监控项目后，网络安全已经成为全球关注的焦点。
外资科技企业在华亦面临销售大幅下滑的挑战。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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