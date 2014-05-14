解放军总参谋长房峰辉参观美国航母

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透华盛顿5月13日 -中国人民解放军总参谋长房峰辉周二开始访美，参观了美国加州圣迭戈基地的“罗纳德·里根号”航空母舰。
美国太平洋司令部司令Samuel Locklear陪同房峰辉参观了该核动力航母。
房峰辉周三将参观位于华盛顿的美国国防大学，周四将在五角大楼与美军参谋长联席会议主席邓普西会面。
中国军方高官对包括航母在内的美国军舰并不陌生，中国海军司令吴胜利去年参观了“卡尔·文森号”航空母舰。
房峰辉此行再次显现中美双方加强军事关系的努力，也为双方提供了讨论南海紧张局势的机会。
“他们将在有共识以及有分歧的领域进行探讨，”一名美国官员匿名说道。
“我们不同意他们解决南海问题的一些方式。”
美国国防部长哈格尔上个月访华，并参观了中国唯一的一艘航母“辽宁舰”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
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