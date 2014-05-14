解放军总参谋长房峰辉参观美国航母

路透华盛顿5月13日 -中国人民解放军总参谋长房峰辉周二开始访美，参观了美国加州圣迭戈基地的“罗纳德·里根号”航空母舰。

美国太平洋司令部司令Samuel Locklear陪同房峰辉参观了该核动力航母。

房峰辉周三将参观位于华盛顿的美国国防大学，周四将在五角大楼与美军参谋长联席会议主席邓普西会面。

中国军方高官对包括航母在内的美国军舰并不陌生，中国海军司令吴胜利去年参观了“卡尔·文森号”航空母舰。

房峰辉此行再次显现中美双方加强军事关系的努力，也为双方提供了讨论南海紧张局势的机会。

“他们将在有共识以及有分歧的领域进行探讨，”一名美国官员匿名说道。

“我们不同意他们解决南海问题的一些方式。”

美国国防部长哈格尔上个月访华，并参观了中国唯一的一艘航母“辽宁舰”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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