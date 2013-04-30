中国军队车辆更换新式号牌

路透北京4月28日（记者 Terril Yue Jones） - 中国新一届领导层正在设法整顿军队车辆，消除军车在道路行驶中拥有的特权。

中国军队周日开始给军车更换号牌。据《解放军报》报道，现有军车号牌将于周二起作废，中国人民解放军总后勤部将监督换牌。

悬挂解放军号牌及武警号牌的豪华轿车及SUV闯红灯及鸣警报超车，在中国并不鲜见。

中国新任国家主席习近平也是中央军委主席，他上任后将反腐作为重点工作开展，指出要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

悬挂军牌的豪华车是经常引发普通民众不满的导火索。

北京理工大学经济学教授及反腐研究员胡星斗称，习近平有很强的危机意识。他在电话采访中表示，习近平利用国家铁拳反腐的决心很坚定。

据新华报道，大量高端车型将不得使用军车号牌，包括梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)、 捷豹TAMOJL.UL、保时捷(PSHG_p.DE)等品牌轿车，福特(F.N)的林肯、通用汽车(GM.N)的凯迪拉克以及大众(VOWG_p.DE)的宾利和辉腾。（FYI：here）

新华称，新式号牌还采用了防伪措施，以杜绝不法分子仿制军车号牌的行为。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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