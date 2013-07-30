中国一军事基地接受媒体参观采访

7月29日在陕西临潼拍到的中国人民解放军第47集团军防空旅的演练活动。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透临潼7月29日（记者 Ben Blanchard） - 中国军方周一向媒体开放一处秘密军事基地，意在缓和亚洲国家对中国战略意图的担忧。

对媒体开放的年度基层部队参观采访今年首次设在了北京以外的军营。中国军方努力展示他们没有什么可隐藏的，世界没什么害怕的。

该基地驻扎着一支防空旅，旅长陈西峰对记者表示：“中国人民和中国人民解放军热爱和平。中国和一些邻国确实有领土争议，但中国政府和军方在处理该问题时很克制。”

“作为军人，我们希望看到军队的发展，但我们更加热爱和平。”

该基地隶属于七大军区之一的兰州军区，因临近新疆所以战略地位重要。

该基地部署有红旗-7B短程防空导弹，但陈西峰表示，这些导弹因在基地外进行训练演习所以不能向媒体展示。

此次展示的是20世纪60年代的火炮和稍微先进一些的装备，战士们亲切地谈论他们的设备，以及为什么参军。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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