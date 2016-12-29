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时事要闻 | 2016年 12月 29日 星期四 18:54 BJT

中国中央军委联合参谋部副参谋长王建平涉嫌受贿接受调查--新华

路透北京12月29日 - 新华社周四援引中国国防部新闻发言人杨宇军称，中央军委联合参谋部副参谋长王建平因涉嫌受贿犯罪，目前正接受调查。

中共中央政治局上日召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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