中国国防部长强调严格边境管控

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京5月12日 - 中国国防部长常万全在云南进行调研时强调，要严格边境管控。这凸显中国政府对该地区稳定的关切。
今年3月昆明火车站发生砍杀平民的恐怖袭击案件，造成29人丧生，公安机关查明此案是以阿不都热依木·库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。
昆明暴恐案发生后不久，官媒引述云南省委书记秦光荣的话称，此次涉案团伙8人之前曾试图出境参加“圣战”。
常万全称，要确保边境地区安全稳定，为维护国家主权、安全和发展利益贡献力量。
他说：“要严格边境管控，依法严厉打击暴力恐怖、制毒贩毒等违法犯罪活动。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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