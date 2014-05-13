中国国防部长强调严格边境管控

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月12日 - 中国国防部长常万全在云南进行调研时强调，要严格边境管控。这凸显中国政府对该地区稳定的关切。
今年3月昆明火车站发生砍杀平民的恐怖袭击案件，造成29人丧生，公安机关查明此案是以阿不都热依木·库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。
昆明暴恐案发生后不久，官媒引述云南省委书记秦光荣的话称，此次涉案团伙8人之前曾试图出境参加“圣战”。
常万全称，要确保边境地区安全稳定，为维护国家主权、安全和发展利益贡献力量。
他说：“要严格边境管控，依法严厉打击暴力恐怖、制毒贩毒等违法犯罪活动。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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