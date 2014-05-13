中国国防部长强调严格边境管控

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月12日 - 中国国防部长常万全在云南进行调研时强调，要严格边境管控。这凸显中国政府对该地区稳定的关切。

今年3月昆明火车站发生砍杀平民的恐怖袭击案件，造成29人丧生，公安机关查明此案是以阿不都热依木·库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。

昆明暴恐案发生后不久，官媒引述云南省委书记秦光荣的话称，此次涉案团伙8人之前曾试图出境参加“圣战”。

常万全称，要确保边境地区安全稳定，为维护国家主权、安全和发展利益贡献力量。

他说：“要严格边境管控，依法严厉打击暴力恐怖、制毒贩毒等违法犯罪活动。”（完）