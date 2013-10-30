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时事要闻 | 2013年 10月 30日 星期三 14:36 BJT

中国规范婴儿配方食品宣传与销售 包装不得印婴儿图片

路透北京10月29日 - 新华社周二报道称，中国政府将再次强化对婴幼儿配方食品的严格监管，以推动母乳喂养。

2008年的三聚氰胺奶粉事件造成至少6名儿童死亡、上千儿童患病，奶粉安全成为中国社会高度敏感的问题，本土奶粉企业的信誉严重受损，国际奶粉品牌因此大受欢迎。

按照中国采用的国际准则，医务工作人员应当提倡母乳喂养，因医学原因无法母乳喂养例外。但许多新妈妈常会被诱导或强制使用配方奶粉，理由是奶粉比母乳更有营养。

新华社报道称，食品药品监管总局、国家卫生计生委、工商总局联合下发《关于进一步规范母乳代用品宣传和销售行为的通知》，规定婴儿配方食品标签标识上，应用醒目的文字标注说明母乳喂养优越性的宣传标语，不得印有婴儿图片。

《通知》规定，严禁医疗机构接受母乳代用品生产经营单位的馈赠和赞助，不得收取回扣、获取利益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛/王燕焜

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