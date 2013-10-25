日本明治乳业撤出中国婴儿配方奶粉市场

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海10月25日 - 日本明治乳业(2269.T)宣布撤出中国婴儿配方奶粉市场。由于中国市场上奶粉定价下压，且政府有意支持本国奶粉企业与国外对手竞争，因此外国厂商面临压力，而明治则成为了第一个撤出中国奶粉市场的外国公司。
明治称由于竞争日益严峻，澳大利亚进口奶源成本也不断提高，公司无法在中国市场上继续开展业务。明治在中国出售的四种配方奶粉的奶源都来自澳大利亚。
周四，明治网站上发布了一份明治上海公司的声明，称：“中国乳制品市场竞争逐渐激化。在此严峻环境下，坚持采用澳大利亚全进口奶源……造成了对公司成本及收益的严重影响。”
8月，中国国家发展改革委员会因价格垄断对包括法国达能集团(DANO.PA)在内的多家知名外国奶粉品牌开出了共计1亿1千万美元的罚单。
明治、雀巢NESN.VX和浙江贝因美(002570.SZ)也涉嫌价格垄断，但因配合整改而免遭处罚。明治当时将所有产品的价格都下调了7%左右。
此外，中国政府着意支持本国乳制品公司，媒体称政府将给本土品牌奶粉厂商提供共300亿元人民币支持资金，以资助他们与外国对手开展竞争。
明治上海公司的一名官员称，公司将在中国继续糖果业务，今年底可能还会开始售卖牛奶和酸奶产品。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。