日本明治乳业撤出中国婴儿配方奶粉市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海10月25日 - 日本明治乳业 宣布撤出中国婴儿配方奶粉市场。由于中国市场上奶粉定价下压，且政府有意支持本国奶粉企业与国外对手竞争，因此外国厂商面临压力，而明治则成为了第一个撤出中国奶粉市场的外国公司。
明治称由于竞争日益严峻，澳大利亚进口奶源成本也不断提高，公司无法在中国市场上继续开展业务。明治在中国出售的四种配方奶粉的奶源都来自澳大利亚。
周四，明治网站上发布了一份明治上海公司的声明，称：“中国乳制品市场竞争逐渐激化。在此严峻环境下，坚持采用澳大利亚全进口奶源……造成了对公司成本及收益的严重影响。”
8月，中国国家发展改革委员会因价格垄断对包括法国达能集团 在内的多家知名外国奶粉品牌开出了共计1亿1千万美元的罚单。
明治、雀巢 和浙江贝因美 也涉嫌价格垄断，但因配合整改而免遭处罚。明治当时将所有产品的价格都下调了7%左右。
此外，中国政府着意支持本国乳制品公司，媒体称政府将给本土品牌奶粉厂商提供共300亿元人民币支持资金，以资助他们与外国对手开展竞争。
明治上海公司的一名官员称，公司将在中国继续糖果业务，今年底可能还会开始售卖牛奶和酸奶产品。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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