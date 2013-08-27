乳企借网络观察中国反垄断调查影响

路透上海8月26日（记者 Adam Jourdan） - 全球乳企密切关注中国社交媒体言论，以此揣摩消费者对价格垄断调查和食品安全恐慌事件的反应。这些企业在中国市场的清白形象正受到上述事件的威胁。

他们加强了对微博和网络论坛内容的关注，这表明社交媒体在中国发挥着重要作用。微博上对食品安全事件的评论以闪电般的速度传播，因此企业正在学着随时关注其品牌在网络上的声誉。

“我们与这个行业的许多客户合作，过去两周我们一直很忙、非常忙，”一家社交媒体分析公司驻中国的高管说。

这位高管要求匿名，原因是其所在公司正在与一些行业品牌进行合作，当中包括恒天然(FCGHA.NZ)、达能(DANO.PA)及雀巢NESN.VX旗下的品牌。

本月早些时候，六家乳粉企业因违反中国《反垄断法》限制竞争行为被处以总额达1.1亿美元的罚款，创下中国反垄断史上开出的最大罚单，这六家企业中有五家为外资企业，剩余一家为中资企业。与此同时，恒天然部分产品受肉毒杆菌污染事件令进口奶粉的名声普遍受损。

路透对提到主要婴幼儿配方奶品牌的微博帖子数量进行分析后发现，此类帖子早在5月时就开始增多，8月初则达到峰值，当时正值恒天然肉毒杆菌事件之际。

最初相关的微博帖子增多，可能与乳企受到反垄断调查传言有关。乳企遭到反垄断调查是在7月公布的，但调查在当时已开展了四个月。社交媒体的病毒特性是在不一定反映广大消费者想法的情况下，也能放大这种传言，因为一个帖子就可能被转发数千次。

有关雀巢旗下惠氏奶粉的微博评论增加最少，提到美赞臣(MJN.N)的评论增加最多，并在6月达到高峰，但在本月回归接近正常水平。

有关多美滋和雅培(ABT.N)的评论8月仍在增长，暗示他们可能仍需要作工作安抚消费者。

提到恒天然的评论几乎没有受到此前调查的影响，但是在8月骤然增多。

雀巢、达能拒绝置评。美赞臣、惠氏和恒天然对记者的要求置评的邮件未作回复。

恒天然一位消息人士去年晚些时候对路透称，中国的社交媒体是该公司的优先关注对象。雅培则表示，该公司正在加大力度接触世界各地的社交媒体。

“随着我们寻求更好地了解我们在世界各地的客户，更好地对他们作出回应并建立联系，我们在全球的社交媒体使用也在与日俱增，”雅培发言人凯莉·莫里森（Kelly Morrison）说道。

经历2008年三聚氰胺事件后，中国消费者对乳品安全问题极为敏感。

对于国际婴幼儿配方奶品牌而言，近期曝光的丑闻触及到一个特别敏感的问题，即这些品牌以质量安全而闻名，而这也是这些品牌力压本土奶粉品牌的主要优势。

“在中国，目前正在描述的画面是他们（外国品牌）的质量并不比国产品牌好多少，”咨询公司科尔尼（AT Kearney）驻香港合伙人唐仕德·斯托克（Torsten Stocker）说。

斯托克称，婴幼儿配方奶企业利用网络媒体来揣摩消费者的情绪，追踪与他们品牌相关交谈的传播情况，从而制定应对危机的策略。

乳企还利用淘宝网的分析来绘制中国众多二三线城市的需求热点图。分析人士预测，乳品市场规模增长的80%出自二三线城市。

“许多企业都在关注淘宝，这是一个很好的指标，可展示哪里有需求，哪里的实体基础设施还不到位，”波士顿咨询公司执行董事沃尔特斯（Jeff Walters）说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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