恒天然年中将在中国推出自有品牌的婴儿配方奶粉

路透威灵顿3月27日 - 全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra)计划今年中在中国推出其自有品牌的婴儿配方奶粉，与其他的全球乳品企业竞逐这个高利润的市场。

恒天然执行长Theo Spierings说，他计划把该公司在中国的安满(Anmum)孕妈妈奶粉扩大产品系列至婴幼儿及儿童配方奶粉。

“推出的时间将是在今年中，”他对路透表示。恒天然将在6-7月于较小的城市试行推出产品，然后再在北京、上海及广州等大城市全面上市。

“我们会先把焦点放在有安满孕妈妈奶粉销售据点的城市，”他说。

恒天然在马来西亚和印尼已经有安满妈妈奶粉及儿童配方奶粉全系列产品。

Spierings说，该公司并计划在2014-16年之间于中国建立一个处理超高温杀菌牛奶的工厂。该公司目前在中国已成立三座乳品农场，并正兴建另外两座。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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