《阳歌专栏》外资乳企遭调查 外资车企几家欢喜几家忧

7月3日在北京拍到的中国消费者挑选进口奶粉的场景。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**外资乳企在华遭调查**

达能(DANO.PA)、雀巢NESN.VX等几家外资乳业企业遭到的反垄断调查，是此类企业在中国开展业务时面临的诸多异常挑战之一。此类针对外资企业的举动较为普遍，通常涉及的实际问题包括产品贴错标签以及其他小过错等。这样的问题经中国媒体报道成大新闻，是政府微妙战略的反映，目的是降低此类企业在中国消费者心目中的形象。中国消费者通常更信任外国品牌，而非国产品牌。

此事似乎还表明监管机构比以往更重视维持中国市场的公平竞争，以寻求避免出现垄断和不利竞争的定价现象。

上述反垄断调查消息是《人民日报》报道的，鉴于该报是官方媒体，我一看到该消息便怀疑此事背后存在政治因素。据报道称，中国国家发改委已掌握部分乳业企业违法证据。这些企业的产品在中国市场价格偏高，从2008年以来涨价幅度达30%左右。

涉及的五家外资乳企包括美赞臣、雅培(ABT.N)、雀巢、达能及荷兰菲仕兰坎皮纳(FrieslandCampina NV)，同时还有中资企业合生元。这几家企业多数已经证实遭到调查，并表示他们正在配合调查。

许多中国问题观察人士应当知道，2008年可谓意义重大的一年，当年媒体率先曝光了造成至少六名婴幼儿死亡的三聚氰胺奶粉事件，而近乎全部中国本土乳业企业都受到这起丑闻的牵连，导致的结果是许多中国人如今都十分信赖外资奶粉品牌。

这种对外资奶粉品牌的青睐，促使中国民众经常特意前往香港等地购买外国产的奶粉，向在中国有小孩的亲友邮寄奶粉也成了司空见惯的现象。

在这样的背景下，外资乳企趁需求旺盛之机提价其实也不出意外。毕竟，这是由供需关系这样的定律决定的。如果产品需求旺盛，那么生产商则有权提价。

最新调查是由发改委进行，这也颇有意思，该机构与进行大多数反垄断调查的商务部相比更为政治化。中国目前正在尝试整合乳业行业，以便能打造少量可更好与外资品牌竞争的企业。

考虑到以上背景，当局启动此类调查，然后再借助媒体抹黑外资品牌在消费者心目中形象，也不足为奇。我并不是说这些外资企业就一定很无辜，他们借助三聚氰胺事件显然也渔利颇丰。不过，我敢确定这次的调查至少涉及一些政治因素，未来数月则会出现许多关于外资奶粉品牌的负面报道。

一句话：中国国家发改委对外资乳业企业进行反垄断调查，至少部分含有政治动机，目的是降低这些企业的信誉度。

**外资车企在中国：几家欢喜几家忧**

最新出炉的销售数据显示，通用汽车(GM.N)旗下的豪华车品牌凯迪拉克今年上半年在华销量激增，但日本汽车厂商的销售情况依然低迷，仍未摆脱去年中日外交风波的影响。这并非特别新的趋势，但变化速度却值得关注。凯迪拉克在华销量增速似乎超过多数人的预期，而日本车企面临的销售颓势则比许多人预期持续的时间更长。

我们先来看看通用汽车的情况。据报，该公司6月和今年上半年在华汽车销量分别增长11%。这与今年前四个月约15%的增速相比，其实有所回落。不过，随着中国经济增速放缓，中国汽车市场也普遍放缓。

凯迪拉克上半年在华销量同比增长35%，其中6月销量的增幅达69%。当然，应当补充的是，凯迪拉克6月在华销售汽车总计只有4,244辆，意味着上年同期的基数非常小。凯迪拉克在华销量大增，得益于通用汽车大力发展在华豪华车业务，通用此举目的是想追赶奥迪、宝马(BMWG.DE) 等德国竞争者。

作为大力在华发展豪华车业务战略的一部分，投资13亿美元的通用汽车凯迪拉克专属工厂刚于上月破土动工，该厂的年产能为16万辆。通用汽车称，最终目标是到2020年时凯迪拉克的年销量能达到25万辆左右，市占率达到10%。

我之前曾说过，通用汽车实现宏伟目标之路可能十分艰难，特别是在该公司多年来一直落后于德国竞争对手的情况下。不过，通用汽车拥有强大的销售团队，分销和服务网络能力不俗，有助于推动凯迪拉克业务的扩张，及提升该公司的成功几率。但我对凯迪拉克很快就能在中国豪华车市场占有10%的份额表示怀疑，并且觉得该品牌到2020年时最多占有5%的市场份额为更现实的目标。

我们再来看看日本汽车厂商的情况。二季度，日本汽车厂商在华销量同比下降4.9%，为连续第四个季度下降。日本三大汽车厂商中，日产(7201.T)和本田(7267.T)二季度在华汽车销量均告下降，丰台(7203.T)则勉强录得0.6%的增长。

去年10月，中日发生领土争端，引发中国多地出现反日示威和抵制日货活动，日本汽车厂商因此受到冲击。局势最紧张之际，日本汽车厂商在华销量降幅一度超过40%，之后他们的销售情况则稳步回升。

日本汽车厂商二季度在华销售情况低迷其实并不意外。不过，三大厂商中有两家的销量依然下降，似乎表明中国市场的反日情绪持续的时间可能要比多数人预期的更长。

媒体报道称，一些日本汽车厂商可能微调销售策略，将重心更多地放在反日情绪较淡的中国南方地区。不过，不论这些厂商如何调整在华市场战略，在接下来10年甚至更长的时间内，受历史影响的中日紧张关系仍会是影响他们的主要风险因素。

一句话：凯迪拉克在华销量接下来两年应当会继续增长；受持之不散的反日情绪影响，日本汽车厂商在华业务仍将低迷。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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