雀巢和达能在中国应对奶粉危机作法堪称教科书范例

3月25日在瑞士Orbe一家雀巢咖啡生产工厂拍到的雀巢公司标志。 REUTERS/Denis Balibouse

路透上海7月6日（记者 Kazunori Takada） - 高管和咨询师们表示，中国政府宣布调查进口婴儿配方奶粉涉嫌价格操纵一事，瑞士雀巢NESN.VX和法国达能(DANO.PA)两家企业迅速作出的反应可成为教科书中的经典案例，揭示企业应如何应对此类发生在中国的危机。

中国官方媒体报导发改委已经对包括雀巢和达能在内的六家企业开展调查后仅一天，这两家企业即表示将下调部分奶粉产品的价格。

不清楚两家企业知道自己可能成为被调查对象的时间有多长。但是消息公之于众后，他们在中国社交媒体上迅速传播负面报道前迅速作出反应，这些负面报道可能影响声誉和销售。

这种策略看起来有效，目前为止中国媒体和网络中关于该问题的评论比较有限。

“这里的媒体环境已经完全改变。社交媒体彻底改变了企业应对危机的方法。”风险咨询机构Control Risks大中华和北亚负责人Kent Kedl指出。

“闲言碎语也会形成一种声音，需要予以考虑。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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