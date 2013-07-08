特写：进口婴幼儿产品在华售价畸高 谁之过？

2013年7月3日，北京一家超市，顾客在看进口婴幼儿产品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海7月7日 - 苏菲长颈鹿（Sophie the Giraffe）磨牙玩具由马来西亚天然橡胶制成，在法国手工制作，获得全球父母的青睐，包括中国家长。

这种玩具在中国的标价约30美元，是法国售价的三倍左右。不过这对于中国家长来说已经见怪不怪了，他们已经习惯了进口婴儿产品在中国售价远远高于其他国家的现状。

近期中国当局对五大进口乳企进行反垄断调查，其中包括雀巢（Nestle）、雅培（Abbott Laboratories）、美赞臣（Mead JohnsonNutrition）、达能（Danone）旗下多美滋以及惠氏（WyethNutrition）。

多种进口婴幼儿产品在中国售价高得离谱。专家指出，进口关税只是原因之一，更大程度是由于消费者对国内产品的安全感到担心，从而推高了进口产品价格。

现在中国一般一个家庭只有一个孩子，因此许多家长担心本土婴儿产品的品质，不愿让孩子冒险。

外国企业深谙此理，许多企业正好利用了家长的这种心理。

中国市场研究集团分析师Benjamin Cavender称：“你不妨看看消费者的花钱模式，他们在孩子吃的、或者贴身用的产品方面格外舍得花钱。”

许多中国人以及居住在中国的外籍人士去香港或海外度假时，采购清单常常会包括纸尿裤和婴儿奶粉等，并且一买就是一堆，这些产品在中国的售价远远高于在其他国家的售价。

以奶粉为例，达能旗下Nutricia的Karicare金装3段罐装婴儿奶粉在新西兰和澳大利亚零售价约19美元，而在中国，淘宝商城Nutricia官方旗舰店标出的售价为190元（31美元）。值得一提的是，奶粉增值税17%，进口税仅5%。

其他进口婴儿产品在中国也往往标上高价。譬如苏菲长颈鹿牙胶在亚马逊法国网站零售价仅8欧元（10.33美元）。根据中国法规，这种产品若归入橡胶制品，进口关税应为10%。另有17%的增值税。而若作为动物玩具进口，免进口关税，须征增值税。另外当然要计入运输费用以及分销费用。

但苏菲长颈鹿牙胶的代理商上海童榛贸易有限公司，在网上平台--京东商城标出的价格合27美元。

蔡俊芳（音译）是上海一名新妈妈，孩子才两个月大，她现在通过母乳喂养和使用本土纸尿裤品牌来控制育儿成本。

她说：“进口婴儿产品的价格实在太高。”但谈到宝宝的奶粉，她也表示实在不敢冒险。

她说：“媒体上曝光了国内配方奶粉的太多问题。我宝宝的健康是最重要的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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