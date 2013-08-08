中国将对再违法乳企进行更重处罚

8月7日在北京一家超市拍到的美赞臣(左)和合生元奶粉。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海8月8日 - 中国周三向六家乳粉生产企业价格垄断行为开出巨额罚单，周四又表示将对再违法企业进行更重的处罚。

中国发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林在接受《人民日报》记者采访时称，有些企业删除了邮件，并告诉员工跟零售商沟通价格时不要给对方留下文字证据。

“这就是明显的知法犯法。今后如果再发现企业知法犯法，处罚会越来越重。”许昆林说道。

发改委周三对美赞臣(MJN.N)、达能(DANO.PA)、新西兰恒天然(FCGHA.NZ)、雅培(ABT.N)、富仕兰（美素佳儿）、合生元(1112.HK)六家乳粉生产企业的价格垄断行为开出罚单，共处罚款6.6873亿元。

各家企业都表示接受处罚。一些企业还表示愿意解决政府提出的待解决问题。

许昆林表示，各涉案企业通过维持零售商转售价格的方式实施价格垄断，违反《反垄断法》。

许昆林指出，他们的措施和手段主要包括：合同约定、直接罚款、变相罚款、扣减返利、限制供货、停止供货等。

“一旦下游经营者不按涉案企业规定的价格或限定的最低价格进行销售，就会遭到惩罚、蒙受损失，”许昆林称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。