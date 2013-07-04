中国调查外资奶粉企业 或旨在为本土行业整合作铺垫

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港7月3日（记者 郭经伟） - 分析人士周三称，中国发改委决定对五大外资奶粉企业进行反垄断调查，可能是提振国产奶粉消费计划的一部分。

2008年发生的三聚氰胺事件，造成至少六名婴幼儿死亡、数以千计患上肾结石，导致中国妈妈们对国产奶粉避而远之。

雀巢 、达能 、美赞臣 以及雅培 这四家企业周二称，他们遭到中国发改委的反垄断调查。

分析人士称，调查可能产生的结果是这些企业面临罚款，以及更严格的婴幼儿奶粉进口管理规则。新华社援引专家的说法称，相关企业可能被处以上一年度销售额1-10%的罚款。

“这属于整个整合构思的一部分，”大华继显（UOB Kay Hian）驻香港分析师Renee Tai说。“这与支持本土企业这一方向一致，将令进口企业面临困难。”

第一上海证券首席策略师叶尚志称，鉴于消费者对国产奶粉的信心改善，这或许是政府检验在面临国外竞争时消费者对国内品牌的信心能否持续的一个契机。

外资奶粉品牌若想进一步打入中国市场，可能很快需要依赖他们的中资合作伙伴。

中国政府曾表露出将奶粉供应链纳入本土企业控制之下的兴趣，以便在两年内将国内奶粉企业的数量从200余家减至10家。

一位不愿透露姓名的券商分析师称，政府必须先提振国产奶粉的消费，然后才能较顺利推动行业整合。(完)