中国表示将对再违法乳企进行更重处罚

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月8日 - 中国周三向六家乳粉生产企业价格垄断行为开出巨额罚单，周四又表示将对再违法企业进行更重的处罚。
中国发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林在接受《人民日报》记者采访时称，有些企业删除了邮件，并告诉员工跟零售商沟通价格时不要给对方留下文字证据。
“这就是明显的知法犯法。今后如果再发现企业知法犯法，处罚会越来越重。”许昆林说道。
发改委周三对美赞臣 、达能 、新西兰恒天然 、雅培 、富仕兰（美素佳儿）、合生元 六家乳粉生产企业的价格垄断行为开出罚单，共处罚款6.6873亿元。
各家企业都表示接受处罚。一些企业还表示愿意解决政府提出的待解决问题。
许昆林表示，各涉案企业通过维持零售商转售价格的方式实施价格垄断，违反《反垄断法》。
许昆林指出，他们的措施和手段主要包括：合同约定、直接罚款、变相罚款、扣减返利、限制供货、停止供货等。
“一旦下游经营者不按涉案企业规定的价格或限定的最低价格进行销售，就会遭到惩罚、蒙受损失，”许昆林称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。