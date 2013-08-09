中国监管机构部署加强婴幼儿配方乳粉生产监管工作

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京8月9日 - 中国国家食品药品监督管理总局要求切实加强婴幼儿配方乳粉生产监管工作，发现企业存在质量安全问题或隐患的，要及时依法从严处理。
该局要求企业改善管理，各级食品安全监管部门要认真贯彻落实《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》（国办发〔2013〕57号，以下简称《通知》）。
“坚决防止因思想不重视、责任不落实、措施不具体、监管不到位等情况导致婴幼儿配方乳粉质量安全事件发生，务必确保婴幼儿配方乳粉质量安全，重塑消费信心，”国家食品药品监督管理总局在网站发布公告称。
尚不清楚该局是否提到恒天然(FSF.NZ)。
恒天然是全球最大的乳制品出口商，该公司宣布其生产的部分浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌，随后涉及企业召回一些批次奶粉。
国家食品药品监督管理总局声明称，将成立婴幼儿配方乳粉质量安全专门领导小组，进一步明确和细化各级食品安全监管部门的监管职责，主动防范、及早介入，使婴幼儿配方乳粉监管工作真正落实到基层，力争将风险隐患消除在萌芽阶段，守住不发生质量安全问题的底线。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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