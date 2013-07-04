雀巢、达能中国婴儿配方奶粉齐降价

路透香港7月3日（记者 Donny Kwok） - 瑞士食品企业雀巢NESN.VX和法国同业企业达能(DANO.PA)下调婴儿配方奶粉在华售价，此前中国政府开始调查乳品行业是否存在价格操纵和垄断行为。

去年归入雀巢旗下的惠氏周三称，一直在配合中国发改委的调查，并通过下调价格和改进销售和市场推广行为作出回应。

达能在发给路透的电子邮件中称，旗下的多美滋也一直在配合发改委的调查，并准备降价，细节将于晚些时候公布。

雀巢、达能、美赞臣(MJN.N)和雅培(ABT.N)四家企业周二都表示正在接受发改委调查。

分析师认为，调查活动可能是中国旨在促进本土配方奶粉产品消费计划的一部分。2008年的三聚氰胺事件导致消费者厌恶国内奶粉。

惠氏决定从7月8日起至2014年开展主要产品的降价活动，平均降幅为11%，其中单品最高降幅达20%。该公司还表示，近期上市的新配方产品一年内不涨价。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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