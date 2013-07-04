雀巢、达能中国婴儿配方奶粉齐降价

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月3日 - 瑞士食品企业雀巢 和法国同业企业达能 下调婴儿配方奶粉在华售价，此前中国政府开始调查乳品行业是否存在价格操纵和垄断行为。
去年归入雀巢旗下的惠氏周三称，一直在配合中国发改委的调查，并通过下调价格和改进销售和市场推广行为作出回应。
达能在发给路透的电子邮件中称，旗下的多美滋也一直在配合发改委的调查，并准备降价，细节将于晚些时候公布。
雀巢、达能、美赞臣 和雅培 四家企业周二都表示正在接受发改委调查。
分析师认为，调查活动可能是中国旨在促进本土配方奶粉产品消费计划的一部分。2008年的三聚氰胺事件导致消费者厌恶国内奶粉。
惠氏决定从7月8日起至2014年开展主要产品的降价活动，平均降幅为11%，其中单品最高降幅达20%。该公司还表示，近期上市的新配方产品一年内不涨价。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。