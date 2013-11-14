《特别报道》“洋奶粉”如何在中国攻城掠地？（一）

路透上海11月8日（记者 Alexandra Harney） - 去年8月，33岁的杨女士（LucyYang）在北京大学第三医院（北医三院）分娩后的两天，医生和护士告诉她，虽然母乳对她儿子是最好的，但她奶水不足。医护人员建议她给儿子喂雀巢配方奶粉。

杨女士回想道：“他们只支持这个品牌，不给孩子喝其他品牌。护士告诉我们别喂我们自己（买）的配方奶粉。他们说，我们如果这么做，万一孩子发生了什么事，他们不承担任何责任。”

1995年中国卫生部发布了《母乳代用品销售管理办法》，其中禁止医疗机构人员推介六个月以下婴儿奶粉，除非是新妈妈奶水严重不足、或因医学原因不能哺乳的情况。雀巢告诉路透，该公司支持前述规定并加强执行。记者多次联系北医三院，对方未予置评。

科学研究显示，多数妈妈有足够母乳喂养婴儿。世界卫生组织（WHO）主张六个月内婴儿纯母乳喂养，且应该从分娩一小时内就开始母乳喂养。WHO表示，母乳喂养对母亲和婴儿的健康都有益处，可以提高婴儿免疫力，也可以降低女性乳腺癌和卵巢癌发病率。

但路透发现，各大国际配方奶粉品牌都有办法规避前述规定，虽然他们都宣称支持该规定。路透采访了20多名过去两年在中国各地医院分娩的女性。和前文中的杨女士相似，多数受访女性都经历过配方奶粉厂商的强力推销。

但《母乳代用品销售管理办法》之前几乎很少真正执行过。WHO和联合国儿基会（UNICEF）都找不到依据该管理办法实施罚款的案例。路透联系了中国五家知名律所，它们都表示对该管理办法不太熟悉。

路透联系中国国家卫生计生委询问该管理办法的执行情况，未得到回复，中国国家工商总局亦未作出回复。

不过，执法环境可能正在改变。中国政府正在全面打击腐败现象，配方奶粉巨头看似也成了打击对象。达能旗下多美滋在中国北方城市天津贿赂医护人员、推广“第一口奶”的丑闻曝出后，达能10月14日表示将对多美滋中国管理层进行重组。

就在同一天，天津市政府公布，经对“第一口奶”问题调查，对13名问题比较严重的违纪违规人员予以严肃处理。

配方奶粉巨头在中国的做法也引起了美国监管当局的关注。2012年8月，辉瑞(PFE.N)和旗下的惠氏共向美国证券交易委员会（SEC）支付4,500万美元，就其涉嫌违反《反海外腐败法》的指控达成和解。

SEC指控惠氏在2005-2010年在包括中国在内的海外市场行贿，以推荐惠氏的营养品，并取得关于新生儿的纪录作为营销用途，而后以虚假财务掩饰行贿支出。基于当时的和解案，惠氏既未承认、亦未否认相关指控。

婴儿配方奶粉在许多国家存在争议，中国也不例外。1970年代，许多人担心，在发展中国家向妈妈们推销的配方奶粉是导致营养不良的因素之一，这曾导致全球范围内抵制雀巢产品，并促使WHO最高决策机构世界卫生大会通过了限制推销婴儿配方奶粉的相关规定。此后，包括中国在内，有103个国家出台了相关法规。

推广母乳喂养的运动，影响到配方奶粉在西方的形象。而在中国，公众围绕配方奶粉的争论主要还是安全问题。

继2004年中国曝出安徽阜阳劣质婴儿奶粉事件后，2008年又曝出三鹿三聚氰胺奶粉事件，引发了公众对食品安全问题的强烈愤慨。

“三鹿事件”留下的烙印难以淡去。正因为许多中国家长仍对国产奶粉品牌的质量存疑，国际配方奶粉品牌的售价远远高于国产品牌。

据欧睿（EuromonitorInternational）数据，目前外国配方奶粉品牌在中国的市占率达到三分之一左右。2012年，中国三大最畅销配方奶粉品牌中，有两个是外国品牌。美赞臣(MJN.N)市占率14%，达能市占率9%，雀巢则为7.5%。

对配方奶粉厂商来说，中国称得上是一片沃土。中国传统上认为新妈妈分娩后头一个月要好好休息，因此老人在婴儿的喂养和照顾方面常常有更大发言权。家人常常主张喂配方奶，因为婴儿喝配方奶后，持续睡眠时间往往较长。而且许多家庭喜欢把孩子养得胖乎乎的，认为这样才健康。

研究显示，奶粉喂养的婴儿体重增长会比较快。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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